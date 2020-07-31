Рішення зобов'язати школярів щодня слухати гімн України може викликати несподіваний ефект

Про це у себе в Facebook заявив колишній народний депутат, політичний аналітик Олесь Доній, передає Politeka.

Він повідомив, що в часи СРСР, коли всі піонери в школах носили краватки, то спочатку це викликало гордість, а потім - якесь відторгнення. І в старших класах ці краватки після уроків знімали.

"Не через "антикомунізму" – щоб здаватися старше", – пояснив Доній.

Проте, вважає автор поста, цим у дітей неозознанно формувалося "підпільне свідомість".

На його думку, існує небезпека, що рішенням київської влади, яка на перший погляд выглятит дуже патріотично, можна спровокувати зворотний ефект.

"У школі, в старших класах будуть з'являтися "дисиденти". Не тому, що "антиукраинцы", а тому, що проти нав'язування", – пояснив свою точку зору Олесь Доній.

Politeka повідомляла, що за наполяганням мера Києва Віталія Кличка Київська міська рада у четвер, 30 липня, прийняв рішення, що зобов'язує столичних школярів перед початком занять виконувати державний гімн. За відповідне рішення в цілому проголосували 64 депутати.

Варто відзначити, що депутати довго не могли прийняти рішення про виконання гімну навіть у першому читанні - з першої та другої спроби не вистачило голосів.

Проте Віталій Кличко зміг натиснути на депутатів і врешті-решт вони змушені були проголосувати за виконання школярами гімну і в першому читанні, і в цілому.

У мережі негативно сприйняли таку новину. Українці заявили, для того, щоб партиотизм у країні розвивався, потрібно створювати нормальні умови життя в країні, щоб дітям хотілося в ній жити.

"Мда, хах, що б ми співали гімн... який до біса патріотизм. Крім і так пресутствующей неприязні ви нічого не виховаєте. З нас вистачить і Української історії та літератури, в якій, окрім наших "козачков" нікого немає", "Давайте вже тому по селах роз'їжджайтеся, Ваша тупизна вже межі розумності перейшла всі", "Онуки комісарів і кухарок думають, що відірвалися від совка. Боже, як можна бути такими примітивними і потрапляти в Раду", "А ви у дітей запитали, чи хочуть вони свій день починати так?", "Щоб прищепити дітям патріотизм потрібно створювати такі умови в країні для людей, щоб хотілося з гордістю співати той гімн України! А не змушувати його співати дітей перед кожним уроком!", - пишуть в коментарях.

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