З 1 серпня Кабмін змінив правила в'їзду в Україну для всіх мандрівників і оголосив жорсткі вимоги

Як передає Politeka.net, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу розповів про обмеження для українців і іноземців.

Туристам, які прибувають з країн "зеленої" зони, потрібно мати при собі документ про медичне страхування. Якщо ж людина приїжджає з "червоної" зони, крім страхового поліса їй необхідно надати результати свіжого тесту на вірус методом ПЛР або здати його вже в Україні протягом доби. Якщо цього не зробити - доведеться два тижні провести на самоізоляції.

Віктор Ляшко додав, що український уряд змінило критерії, за якими країни відносять до тій чи іншій зоні. З новим списком можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Раніше МОЗ видав постанову з рекомендаціями, як школам України потрібно буде працювати з початку нового навчального року. Так школярам і персоналу слід носити захисні маски в приміщеннях і коридорах, але можна знімати їх під час занять. Чиновники дозволили проводити уроки на вулиці, якщо буде така можливість. Крім того, всі співробітники навчальних закладів зобов'язані щодня проходити температурний скринінг.

Нагадаємо, посилення карантину в Україні, Ляшко зробив термінове заяву: "Після 1 серпня..."

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