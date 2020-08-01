Стихія розійшлася не на жарт

Субота видалася багатою на екстремальні природні явища для українців, які вирушили відпочивати на південь країни

Так, у курортному селищі Затока в Одеській області очевидці спостерігали справжній ураган на морі. Відповідне відео опублікували в соцмережах очевидці, передає Politeka.net.

У кадрі чоловік демонструє ураган, який піднімається над морем. У наступну секунду сильний вітер і морські хвилі влаштували на узбережжі справжній армагедон.

«За нами насувається велика хмара ... Коротше, у нас жесть. Прогноз трапився - все почалося ... Видимість нульова », - коментує автор.

Чим закінчився розгул стихії на узбережжі, не повідомляється.

Відзначимо, що трохи раніше свідками страшного, але красивого видовища стали відпочивальники в курортному селищі Кирилівка.

Небо над популярним українським курортом затягнули важкі сірі хмари, віщуючи потужну грозу або справжній ураган. Грозовий фронт багатокілометровою хвилею насувався на Кирилівку, з нього постійно били електричні розряди блискавок. Видовище порядком налякало очевидців, але в підсумку погода заспокоїлася і подарувала тільки незвичайний вид. Відзначається, що ні краплі дощу не впало з грозових хмар.

Відзначимо, що шторм вирував у Кирилівці і двома днями раніше. Він досяг декількох пляжних зон і змітав все на своєму шляху. Стихія била ключем настільки сильно, що зносило парасольки, а пориви вітру досягали 30 м/с.

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