Волонтер і блогер Наталія Юсупова висловилася про роль української мови в країні

Вона жорстко звернулася до "ватних українців та до захисників російської мови", які продовжують говорити, що українською мовою раніше розмовляли тільки двірники, а корінні кияни тільки російською, мовляв і зараз українською говорять тільки "рагулі".

Про це вона написала 2020 року у своєму блозі на сторінках видання Обозреватель.

За її словами, багато людей, які називають себе корінними киевлянями абсолютно ними не являються, а їх батьки самі приїхали з провінції, але вміло приховують це.

"Спеціально пишу російською, щоб зрозуміли, тому як ці людці української не розуміють, та й російська в них як з підворіття. Знаю я цих "корінних киян, їх батьки самі приїхали із сіл та провінційних міст, але приховують цей факт", - зазначила вона.

Крім того, Юсупова додала, що багато людей, які пишуть про велику російську мову, згадуючи Достоєвського і Пушкіна, зовсім не пишуть так, як це робили класики - між ними просто різниця в прірву.

"Рагулізм, до речі, такого слова немає в російському словнику, це і є ті, хто не любить усе українське, так і на літературній російській не говорять. Матірний, босяцька суржик. Коли Ви пишете про великого російською мовою, згадуючи Достоєвського і Пушкіна, загляньте і порівняйте свою мову і ту, що в книгах. Різниця у прірву", - написала волонтер.

Також вона нагадала, що саме зараз настав час української мови.

"Настав час, коли в Україні люди почали говорити рідною мовою, любити її, розуміти і поважати. І це початок кінця рагульским спробам оскверняти все українське. У наш час діти, які виросли на українській, погано розуміють російську і це прекрасно. Треба знати мову своєї країни, а вже потім вивчати інші. Раніше соромилися говорити на мові, а зараз кожен поважаючий себе українець говорить українською або вивчає її", - стверджує Юсупова.

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