Береги місцевого курорту Кирилівка масового атакували медузи

Про це пише Politeka.net, грунтуючись на відео, яке виклав один з користувачів Мережі (скрольте сторінку до кінця).

Згідно відеоряду, на території Федотової коси до берега прибило величезну кількість медуз.

Автор відеоматеріалу запевнив у тому, що зараз неможливо поринути в воду через морських "недоброзичливців". Хоча інші очевидці вважають, що медузи практично зникли.

У терміновому порядку медуз з берега прибирають співробітники комунальних служб. Представники морського світу неабияк так зіпсували настрій постійним відпочиваючим і тим, хто прибув на курорт під час вихідних.

Нещодавно ми повідомляли про те, що в знаменитий український курорт Запорізької області завітала гроза разом зі смерчем і зарядами блискавки. Красиве і в той же час небезпечне видовище було зафіксовано на безліч камер.

Небо над популярним українським курортом затягнули важкі сірі хмари, віщуючи потужну грозу або справжній ураган. Грозовий фронт многокіллометровой хвилею насувався на Кирилівку, з нього постійно били електричні розряди блискавок.

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