Берега знаменитого українського курорту масового атакували медузи, які жалять відпочиваючих

Медузи продовжують псувати настрій відпочиваючим в Кирилівці, яка знаходиться в Запорізькій області. Через нашестя медуз у воду на Федотовій косі на узбережжі Азовського моря зайти неможливо.

Медузи буквально заполонили узбережжі, про що повідомили на YouTube-каналі автора DimAnTravel (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).



Як видно на кадрах, гігантські медузи заполонили узбережжі. І хоча Федотова коса є надзвичайно мальовничим і зручним для морського відпочинку місцем, через медуз увійти у воду неможливо.

Через що відпочиваючим доводиться пробиратися крізь полчища медуз, яких прибило до берега.

"Вчора мені вони жалили обличчя, і тепер пірнати не хочеться. Тому люди в основному під берегом", – наголошено на відео.

Також раніше повідомлялося, що в знаменитий український курорт Запорізької області завітала гроза разом зі смерчем і зарядами блискавки. Красиве і в той же час небезпечне видовище було зафіксовано на безліч камер.

Небо над популярним українським курортом затягнули важкі сірі хмари, віщуючи потужну грозу або справжній ураган. Грозовий фронт многокіллометровой хвилею насувався на Кирилівку, з нього постійно били електричні розряди блискавок.

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