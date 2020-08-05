Колишній санітарний лікар України Святослав Протас попередив українців про небезпечний період через пандемію китайського вірусу

За його прогнозами, восени і взимку 2020-2021 року, в умовах авітамінозу і низького імунітету, в Україні можливе збільшення відсотка важких форм китайської хвороби і значне зростання смертності, адже вірус стане сильнішим.

Про це він розповів в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

"В осінньо-зимовий період в Україні може бути мікс інфекцій та їх нашарування, в тому числі і кишкових. Ризик потрапити в реанімацію або померти набагато вище, ніж влітку. Восени різко збільшується циркуляція кишкових вірусів, а коронавірус передається фекально-оральним шляхом в тому числі. Тому восени і взимку рівень важких форм і смертей від коронавірусу може бути в рази вище", – уточнив він.

За словами Протаса, ситуацію ускладнить ще факт низького колективного імунітету, який українці не отримали через занадто жорсткий карантин.

Протас нагадав, що для отримання колективного імунітету від коронавірусу перехворіти їм повинні від третини до двох третин населення. Тоді темпи поширення інфекції сповільняться. Влітку хворіти набагато безпечніше, і це час, коли виробляти імунітет найкраще.

"Загалом, влітку перебіг інфекцій протікає в легшій формі, без клінічних проявів. У цей час чимало українців можуть перенести вірус на ногах", – резюмував він.



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