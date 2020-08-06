Блогер Андрій Новіков розповів про відпочинок в українському курорті Кирилівці

Він розповів, що ціни на продукти та харчування в курортному селищі Кирилівка Запорізької області завищені, а сервіс і обслуговування не розвивається.

Про це блогер повідомив на своєму YouTube-каналі, передає Обозреватель (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Українець зазначив, що зараз на курорті в Кирилівці узбережжя повністю встелене медузами. Згодом вони розкладаються і починають виділяти неприємний запах, тому на пляжі важко відпочивати. При цьому останки медуз ніхто не прибирає з берега.

Він також додав, що продавці значно завищують ціни на продукти. Зокрема, ціна за 100 грам приготованого шашлику може значно різнитися - від 30 до 45 грн. Вартість дині - від 9 до 15 грн, лимонад – від 10 до 20 грн, молочний коктейль – від 20 до 30 грн.

"У Кирилівці кожен намагається заробити як може, а розвитку ніякого. Все таке обшарпане, як 10 років тому. А ціни зростають. Але, так як вибір не великий, люди їдуть сюди відпочивати", – резюмував Новіков.

Блогер також поскаржився на завищені ціни в місцевому аквапарку. Наприклад, 15 грн треба віддати за 50 грам майонезу, а келих пива коштує 40 грн. Він зазначив, що рівень "ціна-якість" не відповідає Кирилівці.

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