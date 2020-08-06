Народний депутат України сьомого скликання Ірина Фаріон озвучила жорстке звернення до російськомовних громадян України

Зокрема, колишній політик в ефірі "4 каналу" підкреслила, що термін "російськомовне населення", на її думку, є побутовим штампом, який застосовується щодо "скигліїв і маргіналів" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Крім того, Фаріон висловила впевненість в тому, що ці люди повинні зібрати свої речі і покинути країну.

Українцям така заява колишньої народної обраниці, м'яко кажучи, не сподобалася. Користувачі мережі і російською, і українською мовами звинуватили її в розколі країни.

"Поки таким ідіоткам будуть давати право голосу, у нас в країні будуть чвари і протистояння", "нехай поїде в зону ООС і послухає, якою мовою захищають незалежність України ... Слів немає ... Думаю, що їй проплачують розкол України ..., бо можна очікувати від члена КПРС -завербована давно ...", "Я Українка, я україномовна, я люблю свою землю, свою Україну. Але, хоч убий, я з нею не згодна (це дуууже, м'яко кажучи)", "Нехай сама навчиться говорити чисто українською, а потім щось вимагає", - писали в мережі.

Нагадавши, професор розклав по поличках, як РФ з покон віків руйнує українську мову.

Як повідомляла Politeka, Фаріон дала своє позначення російськомовним українцям: "це або раби, або...".

Також Politeka писала, що Фаріон зібралася екстрадувати російськомовних українців з країни.