В Україні з'явилися нові райони, які потраплять до Червоної карантинної зони

Центр громадського здоров'я МОЗ оновив карту карантинних зон в Україні.

Зокрема, в країні з'явилися нові червоні зони, де діють найжорсткіші обмеження. До них віднесли Харків та Костопільський район Рівненської області. Залишився в червоній зоні також Кіцманський район Чернівецької області. У той же час Луцьк і Тернопіль, які раніше були червоними зонами змогли переміститися в помаранчеву і зелену відповідно

Втім, пізніше МОЗ виправив цю інформацію, повернувши Харків, а також Костопільський та Кіцманський райони в зелену зону. При цьому Тернопіль з Луцьком були повернуті в червону.

Нові обмеження повинні були почати діяти в відповідних зонах з понеділка, 10 серпня.

Відмітимо також, що в помаранчеву зону потрапили Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Рівненський район, Луцький і Любашівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області.

У жовтій зоні опинилися Закарпатська область та Чернівецька область за винятком її обласного центру. Крім того, відповідний рівень зараження китайським вірусом зафіксовано в окремих районах Житомирської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Волинської областей.

Решта регіонів України, а також Київ знаходяться в зеленій зоні.

Зазначимо, що раніше в МОЗ пообіцяли оновлювати карту карантинних зон щоп'ятниці.

Також додамо, що в Україні третій день поспіль фіксуються антирекорди за кількістю нових випадків зараження китайським вірусом. Так, станом на ранок 7 серпня в країні був підтверджений 78 261 випадок зараження. З них 1453 були підтверджені за останню добу. Всього в країні жертвами вірусу стали 1852 людини. Ще 43 055 людей вилікувалися.

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