У характеристиках говорилося зовсім інше

Захисне скло нового Samsung Galaxy Note 20, як показала практика, виявилося недостатньо міцним, незважаючи на всі обіцянки виробника

Фотопідтвердження цього з'явилося в мережі, пише портал ferra.ru.

Згідно з офіційною інформацією, нові флагмани Samsung захищені склом Gorilla Glass Victus або Gorilla Glass 7. І якщо вірити специфікації, захисний шар повинен захищати смартфон від пошкоджень при падінні з висоти до 2 метрів на різні тверді і шорсткі поверхні. Тоді як, для Gorilla Glass 6 і Gorilla Glass 5 дані значення знаходилися на рівні 1,5 і 1,2 метрів відповідно.

Однак у Мережі вже публікують ось такі фото:

Як видно, на смартфоні лінійки Galaxy Note 20 з'явилася тріщина. Причому, як можна припустити за характером пошкодження, падіння сталося з невеликої висоти.

Таким чином, захисні скла Gorilla Glass в черговий раз довели свою сумнівну ефективність, а Samsung розчарував своїх прихильників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продажі компанії Samsung на ринку смартфонів різко обвалилися під час пандемії.

У другому кварталі 2020 року продажі смартфонів по всьому світу впали на 24% в порівнянні з тим же періодом в 2019 році. Так споживачі купили всього 271,4 мільйона примірників. Аналітики пов'язують різке зниження показників з кризою, яку викликала епідемія китайського вірусу.

Нагадаємо, що Samsung смартфони роблять з низькоякісного матеріалу: незабаром будуть продавати за копійки.

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