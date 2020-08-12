Говорячи про те, що в Білорусі рівень життя нібито вище, ніж в Україні, люди забувають про тіньову економіку

Як передає Politeka, про це написав український журналіст і блогер Юрій Ромененко на своїй сторінці в соцмережі.

"Коли говорять, що рівень в РБ вище, то забувають, що в Україні ще є тіньова економіка. Завдяки якій той самий поліцейський в Україні отримує в рази більше за колегу в РБ. Тому в РБ живе на одну зарплату і тупо б'є демонстрантів, а в Україні він ще подумає 10 разів, щоб не підставитися", - зазначив Романенко.

Крім того, блогер наголосив, що від демонстрантів ще й може прилетіти граната або черга з калаша.

Загалом, за словами журналіста, якщо ти "крутишся", то ти в Україні будеш жити краще, ніж в аналогічна людина в Білорусі. На думку Романенка, це є наслідком більшої свободи і конкуренції, "хоча вона тут в специфічних і часто ублюдочних формах".

"Але краще так, ніж бути безмовним слухняним біороботом, що кайфує від наявності пайка і баланди і мудрого керівника, завдяки якому за хорошу поведінку вони з'являються на твоєму столі", - написав Романенко.

Підсумовуючи, журналіст зазначив, що в Білорусі фактично є всього один олігарх - Лукашенко. В Україні ж "корупційні блага розмазані", тому і "влада розмазана", і є реальна конкуренція, яка створює більше можливостей збагачення і соціальні ліфти, що не залежать від одного "самодура".

Нагадаємо, Романенко назвав головну проблему білорусів " Росія скористається...".

Раніше Politeka писала, що Білорусь вже не буде колишньою, країну чекає 1917-й рік: "можна повставати і чинити опір".

Також Politeka повідомляла, що чоловік головної конкурентки Лукашенка загримів у базу "Миротворця", фото: "Крим наш".