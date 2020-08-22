Медузи продовжують псувати українцям літні відпустки на морі

Про це пише регіональне видання РИА Мелітополь.

За інформацією журналістів, сотні мертвих медуз прибило до берега в куротному селищі Кирилівка (Запорізька область).

Істоти, які активно жалили відпочиваючих, майже зникли на Федотовій косі, санаторному та Центральному пляжах.

Однак їхню навалу тепер можна фіксувати на пляжі Пересипу - ближче до сполучного каналу між Азовським морем і Молочним лиманом.

"Там ціле "кладовище" медуз, які лежать уздовж берега. Туристи кажуть, що ними також встелено дно. У людей після такого відпочинку печуть ноги", - стверджують місцеві журналісти.

Однак, відпочиваючі в курортній Кирилівці вже звикли до сусідства до істот, які щорічно їх жалять.

Раніше ми вже розповідали про атаку медуз на курортну Кирилівку. Туристи скаржилися, що на території Федотової коси до берега прибило величезне отруйних істот.

Зараз неможливо зануритися у воду через морських "недоброзичливців". Хоча інші очевидці вважають, що медузи практично зникли.

У терміновому порядку медуз з берега прибирають співробітники комунальних служб. Представники морського світу неабияк так зіпсували настрій постійним відпочиваючим і тим, хто прибув на курорт під час вихідних.

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