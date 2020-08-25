У зв'язку зі стрімким поширенням китайського вірусу в останні тижні, уряд обмірковує продовження карантину ще на два місяці

Про це йшлося 25 серпня під час селекторної наради Кабміну під головуванням очільника держави Володимира Зеленського, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Офісу президента.

В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тисяч нових хворих китайським вірусом, у зв'язку з чим голова Кабміну Денис Шмигаль озвучив пропозицію уряду продовжити карантин до 1 листопада.

Загальна кількість хворих з початку пандемії перевищила 108 тисяч осіб. Найбільш постраждали такі області: Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська.

Враховуючи негативну динаміку захворюваності, президент підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.

«Але карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинні мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах», - відреагував на заяву Шмигаля Зеленський.

Раніше ми повідомляли, в МОЗ розповіли, як почнеться навчальний рік в рамках карантину. Так, учням 1-4 класів можна буде переміщатися по школі без маски або респіратора.

У "помаранчевих" регіонах педагогам рекомендують використовувати під час занять захисні щитки (в «жовтій» і «зеленій» зонах - дотримуватися дистанції). Допуск вчителів на роботу - після вимірювання температури. Якщо у одного учня проявляють вірус, весь клас йде на самоізоляцію.

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