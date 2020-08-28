Українська ведуча Анастасія Лугова, яку жорстоко атакували в поїзді «Укрзалізниці», розповіла про свій поточний стан і плани на майбутнє

Анастасія Лугова зазнала спроби згвалтування з боку безбілетника в поїзді "Маріуполь-Київ" в ніч з 30 на 31 липня, причому свідком нападу став її маленький син. Тричі судимий Віталій Рудзько жорстоко побив жінку на очах у дитини.

Лугова поділилася новими подробицями про своє самопочуття в Instagram. Так жінка поділилася знімками того, як виглядала до і після зняття шин з щелепи.

"Зараз повністю всі ясна опухлі, їсти не стало зручніше, а навпаки. Але так терпіти всього три дні, За словами лікарів. Далі: тиждень-два щелепу буду розробляти, так як вона не відкривається повністю поки. Потім три місяці не можна їсти тверде і гаряче, не можна приймати гарячу ванну і бувати в лазні", - розповіла жінка.

На її сторінці можна побачити, як вона виглядала відразу після нападу, і як виглядає зараз.

Ведуча також поділилася подробицями про свого сина. За її словами, він 21 день ні з ким не говорив на тему того, що сталося з ними в поїзді, проте ця рана відкрилася після її повернення додому з лікарні.

Лугова розповіла, що хлопчик не може зрозуміти, чому злочинець почав бити її і що йому було потрібно.

"Потім ненависть, агресія на ситуацію, сльози... знову просив вибачення, що не захистив мене! Сказав, що хотів вдарити, але злякався, тому що скотина був занадто великий", - пояснила ведуча.

Вона також звернулася до інших батьків із закликом:

"Це важливо: не виховувати дітей в "рожевому" світі, в якому все для них і всі їх люблять! Діти виростуть, підуть у дорослий світ і розчаруються! Крім щастя і солодкої вати, готуйте дітей і до брехні, зрад, жорстокості. Просто розповідаючи про те, що це є! Попереджений - значить озброєний!".

Анастасія також розповіла, що в день нападу провідниця і начальник поїзда довго відмовлялися їй допомогти, а потім закликали не вмішувати в цю справу поліцію. Жінка підкреслює, що судитиметься і планує довести, що начальник потяг поліцію так і не викликав, а нападника пустили в поїзд без квитка. Ведуча подаватиме позов на "Укрзалізницю".

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