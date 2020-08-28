А як вам таке висловлювання нардепа?

Народний депутат від Партії "Слуга народу" Микола Тищенко висловився про конфлікт з Росією, і нарвався на критику

Як передає Politeka.net, свій коментар народний обранець дав в інтерв'ю Раміні Есхакзай на YouTube-каналі "Ходят слухи" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами нардепа, Україна повинна провести демократичні вибори на окупованій території і забрати свої кордони.

"Якщо цього не відбудеться, то цей конфлікт буде нескінченним. Він не вигідний нікому", - зазначив Тищенко.

Крім того, він упевнений, що згодом ми повинні жити з росіянами в "доброму сусідстві".

"Ми повинні жити в доброму сусідстві. Російський народ - наші друзі, але керівники, ті люди, які тягнуть у безодню, в розрив, до них дуже багато питань і претензій", – заявив народний депутат.

Українці в мережі не схвалили такий вислів Миколи Тищенка і обрушилися на нардепа гнівними коментарями.

"Він точно не слуга народу, а звичайний представник п'ятої колони ватників! У Миротворець його для початку, он З Ради, Ресторани націоналізувати, зібрати йому валізу в Росію", " закликати його в армію, санітаром на передову", "З Велюром розберися, порадник", " Зеленський це твої партійці???",- обурювалися українці в мережі.

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