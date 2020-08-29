КСУ визнав неконституційним положення постанови Уряду Про введення карантину в Україні

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з рішення суду від 28 серпня.

Так, згідно із законодавством, для встановлення карантину в Україні Верховна Рада повинна була прийняти відповідний закон.

КСУ також визнав незаконними обмеження максимальних зарплат чиновників, посадових осіб та суддів на час карантину, зупинку громадського транспорту та заборону на роботу громадських закладів.

У той же час, Конституційний суд закрив провадження про незаконність обмежень, оскільки в постанову Кабміну неодноразово вносили зміни, а суд може розглядати тільки первинний текст, який вже не діє.

Це означає, що карантин в Україні діятиме і далі.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України продовжив адаптивний карантин в країні до 31 жовтня 2020 року.

Також не варто відзначити, що 29 серпня в Україні зафіксували антирекорд за кількістю хворих "китайським" вірусом за весь час епідемії хворобу виявили в 2481 особи.

Всього за весь час епідемії в Україні зареєстрували 116 978 хворих, 56 138 одужали і 2492 померлих.

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