Восьмирічна Аня Приймич з Прикарпаття майже третину свого життя бореться зі страшною хворобою

У дівчинки – злоякісна пухлина порожнини живота або, якщо говорити медичними термінами, нейробластома заочеревинного простору 3 стадії, передає "ТСН".

Пухлина дала метастази на сусідні органи, і врятувати дитину може тільки дороге лікування за кордоном.

Дівчинку виховує одна мама. За словами молодої жінки, в березні 2017 року дочка почала скаржитися на болі в животі. Спочатку мати подумала, що це отруєння. Однак, коли лікування в районній лікарні результату не принесло, вона повезла дівчинку в Івано-Франківськ. Там лікарі після обстеження діагностували рак.

Медики попередили жінку, що боротьба буде довгою і важкою.

"Хіміотерапія дала пошкодження на кишечник, була внутрішня кровотеча. Дитина майже вмирала. Але, слава Богу і лікарям...", - витирає сльози Леся Приймич.

Шість курсів хіміотерапії успіху не принесли, і зараз, за словами лікарів, єдиним шансом на порятунок дівчинки є імунотерапія, яку в Україні не роблять.

За словами лікаря-онколога Юрія Томащука, імунотерапія – це сучасні препарати, фактично готові антитіла, клітини, які допоможуть імунітету дитини справлятися з хворобою.

Пролікувати Аню погодилися в Іспанії, в дитячому госпіталі Барселони. Однак рахунок за лікування для сім'ї непідйомний – 176 тисяч євро. Леся сама виховує трьох дітей, оскільки чоловік пішов з сім'ї, як тільки дізнався про хворобу ані.

Мати не може дивитися на страждання дочки і готова віддати їй навіть своє серце, щоб врятувати.

"Вона мене запитує: "Скільки часу ще все це буде? Скільки, мам? Я не можу вже!", – плаче Леся.

У свою чергу Аня мріє про те, щоб скоріше одужати, а в майбутньому хоче стати волонтером та допомагати дітям.

Самостійно жінці вдалося зібрати лише 34 тисячі гривень. Але прийняти дівчинку іспанські медики можуть тільки за умови повної передоплати. Тому родина сподівається лише на допомогу небайдужих людей. Кожна гривня наблизить цю родину до найзаповітнішої мрії.

Карта Приватбанку: 5168 7574 0312 2189 (Приймич Леся Орестівна, мама).

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