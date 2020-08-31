Українцям вдалося уникнути небезпечного майбутнього, яке могло коштувати країні незалежності

Можливо, в майбутньому українці дізнаються, які сюрпризи готувала їм влада і яких наслідків перебування при владі Володимира Зеленського вдалося уникнути у зв'язку з епідемією китайського вірусу.

Про це в інтерв'ю "Обозреватель" сказала українська письменниця Оксана Забужко.

"У мене були підозри, що сценаристи цього "шоу" збиралися "обнулити" Україну ще десь до кінця минулого року-і далі переходити до того місця, де ми їх перебили та були в 14 – му році: до повного демонтажу Української деробжави",-заявила вона.

За словами літератора, на початку 2020 року проявилися "тривожні симптоми": поїздка Зеленського в Оман і чутки про зустріч з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим, збитий іранською ракетою пасажирський літак, після чого Україна довго не висувала ніяких претензій. Ситуацію змінив карантин, зазначила вона.

"В принципі я б сказала, що у всьому цьому є і хороша новина: Українська держава за ці півтора року проявила значно більшу резистентність, ніж я від неї очікувала. Коротше, не так легко нас завалити", - констатувала Забужко.

Також раніше повідомлялось, що Оксана Забужко висловилася про майбутнє України. На її думку, спрогнозувати майбутнє України, як і людства в цілому, через п'ять років вкрай складно. Адже прямо зараз світ переживає глобальну кризу.

Нагадаємо, Забужко пояснила головну мету Росії в Україні.

Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.



Також Politeka писала, що Забужко розкрила, як пропаганда РФ промила мізки європейцям.