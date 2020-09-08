Йому було всього 20

Молодий боєць ООС помер у лікарні через отримані на фронті опіки

6 вересня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Новгородське підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті вибуху були поранені двоє військовослужбовців.

Як стало відомо сьогодні, 7 вересня один з постраждалих військових помер у лікарні від численних опіків. На сторінці 35-ї ОБрМП у Фейсбук розповіли, що загиблим виявився матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роду радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти Руслан Михайлович Волков.

Військовому було всього 20 років.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Руслана Михайловича у зв’язку із його загибеллю. Вічна пам’ять українському Захиснику!",- йдеться в публікації.

У коментарях до запису українці висловлюють свої співчуття.

"Наш хлопчик, наш земляк ... Ніхто навіть не думав, що він повернутися додому так ... невимовний біль...Проклята війна! Покойся з миром, солдатик", "Вічна пам'ять Герою!", "Світла пам'ять дитині", "Отакий молодюсенький. Вічна слава герой!! Царство небесне!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що 6 вересня в зоні проведення ООС загинув житель села Вільхови Городенківського району Івано-Франківської області Тарас Кубійович.

"Війна триває... за інформацією з фронту російсько-української війни маємо 200-го. Сьогодні загинув житель села Вільхівці Городенківського району Кубійович Тарас", - повідомив голова ГО "Городенківське районне об'єднання учасників АТО" Михайло Човганюк у своєму Facebook.

Нагадавши, Україна оплакує мужнього воїна, що відомо про героя.

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