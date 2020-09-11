Українські вчителі скаржаться на "неписемних" батьків школярів

Як повідомляє Politeka, про це написав український журналіст і блогер Павло Бондаренко на своїй сторінці в соцмережі.

Він розповів, що перед 1 вересня знайома вчителька мало не плакала. Від батьків - купа смс-повідомлень про деталі майбутнього навчання.

"Моторошні, люті граматичні помилки. Абсолютна безграмотність. Читати це дійсно страшно. Люди практично неписьменні", - розповів журналіст про враження знайомої вчительки.

За його словами, в СРСР, попри усі незліченні "мінуси", був один величезний "плюс" - ієрархічна система освіти, коли випускники з нормальним рівнем йшли у ВНЗ, ті, хто не тягнув університети та інститути - до технікумів, а "дно" - до ПТУ.

Зараз, за словами журналіста, цю систему зруйновано. Натомість в Україні є гігантська кількість "університетів", "академій", "інститутів", які фактично продають дипломи, абсолютно не звертаючи уваги на успішність студентів. "Наша система освіти деградує, і з цим треба щось робити. Як на мене, перше, що маємо зробити - заохочувати школи відраховувати учнів за неуспішність. Як було в СРСР, з довідкою: "Прослухав(ла) шкільний курс, результат незадовільний". Інакше ми потонемо. В тому числі в масі люмпенів, які голосують так, як голосують", - зазначив журналіст.