Українські вчителі скаржаться на "неписемних" батьків школярів
Як повідомляє Politeka, про це написав український журналіст і блогер Павло Бондаренко на своїй сторінці в соцмережі.
Він розповів, що перед 1 вересня знайома вчителька мало не плакала. Від батьків - купа смс-повідомлень про деталі майбутнього навчання.
"Моторошні, люті граматичні помилки. Абсолютна безграмотність. Читати це дійсно страшно. Люди практично неписьменні", - розповів журналіст про враження знайомої вчительки.
При цьому людям, про яких йде мова, по 30-35 років.
"Це те покоління, яке не вчилося у 90-і. Їм просто ставили "трояки", аби випустити зі школи. Ті самі вчителі, які зараз у шоці волосся на голові рвуть. Потім ці діти вчилися "как-нибудь". І там їм теж ставили "трояки", бо вони платили гроші. Тепер уже діти тих дітей пішли у школу. Рівень їхнього інтелекту та освіти ще нижчий. Бо в родинах не заведено книги читати і навіть телеканал "Дискавері" дивитися. Лише "Сватів" та тупі кліпи другосортної попси. Цілковита деградація", - наголосив журналіст.
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За його словами, в СРСР, попри усі незліченні "мінуси", був один величезний "плюс" - ієрархічна система освіти, коли випускники з нормальним рівнем йшли у ВНЗ, ті, хто не тягнув університети та інститути - до технікумів, а "дно" - до ПТУ.
Зараз, за словами журналіста, цю систему зруйновано. Натомість в Україні є гігантська кількість "університетів", "академій", "інститутів", які фактично продають дипломи, абсолютно не звертаючи уваги на успішність студентів.
"Наша система освіти деградує, і з цим треба щось робити. Як на мене, перше, що маємо зробити - заохочувати школи відраховувати учнів за неуспішність. Як було в СРСР, з довідкою: "Прослухав(ла) шкільний курс, результат незадовільний". Інакше ми потонемо. В тому числі в масі люмпенів, які голосують так, як голосують", - зазначив журналіст.
На думку Бондаренко, потрібно також суттєво скоротити кількість вищих навчальних закладів в Україні.
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