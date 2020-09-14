В одному з українських магазинів жінка влаштувала скандал, агресивно висловившись про Україну
Скандал стався в одному з магазинів Кривого Рогу, де агресивна продавщиця прогнала відвідувача магазину. При цьому вона звинуватила українських захисників у вбивствах на Донбасі, заявивши, що проживає на "російській землі".
Інцидент зняв на відео сам покупець, а ролик опублікував у Twitter блогер Олександр Колим (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Все почалося з того, що покупець попросив продавщицю спілкуватися з ним українською мовою. Це прохання не сподобалася жінці і вона перейшла на підвищений тон. При цьому жінка стала виганяти відвідувача, виштовхуючи його з магазину.
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"Іди звідси! Ні, немає ніякої України! Російська це земля, йди!"- кричала вона.
Відвідувач здивувався і почав запитувати у неї, з ким же воює Україна на Донбасі. Продавщиця заявила, що з "бандерівцями".
"З бандерами вашими. У вас громадянська війна. Ви розбій вчинили!"- вигукнула фанатка "русского мира".
Також вона заявила, що почула розповіді про "звірства" військових від родичів в окупованому Донецьку і у звільненому Маріуполі.
Любителька "русского мира" розповідала, що народилася в СРСР, хоче дружби між Україною і РФ, а бійців ЗСУ, які захищають Батьківщину від окупантів на Донбасі, назвала"вбивцями".
У мережі жінку розкритикували і запропонували жорсткі методи для покарання за такі слова.
"Такій антиукраїнській падлі мораль читати без користі, їй треба відразу в пику і без розмов... і щоб навіть не гикала"," депортація з валізою речей", " єдиний дієвий засіб - паспорт не громадянина. Як у Литві", " і ОСЬ таких у нас мільйони....Воно ходить на вибори і для наших дітей завжди обирає і буде обирати тільки совок...", "Людей вбивали, а їм на заміну худобу завозили".
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