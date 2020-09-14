В одному з українських магазинів жінка влаштувала скандал, агресивно висловившись про Україну

Скандал стався в одному з магазинів Кривого Рогу, де агресивна продавщиця прогнала відвідувача магазину. При цьому вона звинуватила українських захисників у вбивствах на Донбасі, заявивши, що проживає на "російській землі".

Інцидент зняв на відео сам покупець, а ролик опублікував у Twitter блогер Олександр Колим (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Все почалося з того, що покупець попросив продавщицю спілкуватися з ним українською мовою. Це прохання не сподобалася жінці і вона перейшла на підвищений тон. При цьому жінка стала виганяти відвідувача, виштовхуючи його з магазину.

"Іди звідси! Ні, немає ніякої України! Російська це земля, йди!"- кричала вона.

Відвідувач здивувався і почав запитувати у неї, з ким же воює Україна на Донбасі. Продавщиця заявила, що з "бандерівцями".

"З бандерами вашими. У вас громадянська війна. Ви розбій вчинили!"- вигукнула фанатка "русского мира".

Також вона заявила, що почула розповіді про "звірства" військових від родичів в окупованому Донецьку і у звільненому Маріуполі.

Любителька "русского мира" розповідала, що народилася в СРСР, хоче дружби між Україною і РФ, а бійців ЗСУ, які захищають Батьківщину від окупантів на Донбасі, назвала"вбивцями".

Про бандеровцев і руцьку землю!!!

Нарід свино-собачий!!!!

Місто Кривий Ріг!

Це пиздець... pic.twitter.com/GIzbmyetss — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020

У мережі жінку розкритикували і запропонували жорсткі методи для покарання за такі слова.

"Такій антиукраїнській падлі мораль читати без користі, їй треба відразу в пику і без розмов... і щоб навіть не гикала"," депортація з валізою речей", " єдиний дієвий засіб - паспорт не громадянина. Як у Литві", " і ОСЬ таких у нас мільйони....Воно ходить на вибори і для наших дітей завжди обирає і буде обирати тільки совок...", "Людей вбивали, а їм на заміну худобу завозили".

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