Одіозний український композитор, шоумен і актор Володимир Бистряков потрапив у новий скандал

Зокрема, він вразив мережу різким висловлюванням про українське село. Шоумен на своїй сторінці в Facebook опублікував фото фрази "Тицяй, що хочеш", яку помітив в одному з аеропортів України. На його думку, краще вивчати творчість російських письменників, ніж використовувати сленг "сільських хлопців".

"Мені одному здається, що нас насильно сунуть в кугутський "хутір", попутно привчаючи до мовних" винаходів", які сильно віддають сленгом сільських парубків?! Дійсно, навіщо вивчати творчість Булгакова, Тарковського, Євтушенка.. якщо можна "тицяти шо хочеш"?!", - написав скандальний Бистряков.

Прес-офіцер Національної гвардії України Харитін Старський у своєму Facebook-акаунті обурився, що Бистряков так зневажливо ставиться до українського села і до державної мови країни, в якій він живе.

"Живучи в Україні, він самоізолювався від нашої культури, але дуже сильно обурюється, коли зустрічає незнайомі йому українські слова. У нього присутні всі ознаки шовінізиму. Серед, яких зневажливе ставлення до українського села і спроби прикрити власну обмеженість за іменами російських поетів", - написав Старський.

Він також зазначив, що композитор обмежив доступ до коментування своїх публікацій після критики користувачів соцмережі на його адресу.

Нагадаємо, що скандальний Бистряков не помітив російських військових на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.



