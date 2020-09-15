Україну можуть повторно поділити на нові райони зовсім скоро після першого переділу

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов. Він уточнив, що в нещодавно прийнятий Верховною Радою проект постанови про створення і ліквідацію районів потрібно буде внести зміни вже через рік після місцевих виборів.

Немчинов уточнив, що може бути прийнято рішення про зміну центрів в тих районах, де будуть помічені можливі невідповідності.

«Головне, що всі розуміють, що це ще не доконаний процес, вже приблизно через рік після перших виборів можливі зміни. Крім того, з'явиться можливість для того, щоб Кабінет Міністрів України міняв центри там, де буде виявлена якась недоречність або навпаки - є необхідність створення нового адмінцентру», - пояснив міністр.

Немчинов підкреслив, що передбачити реакцію населення на такі адміністративні зміни не можна, тому уряд повинен бути готовий вносити додаткові зміни в територіальний поділ країни, якщо в суспільстві виникне такий запит.

Раніше ми писали, що 17 липня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів на користь 129 нових, укрупнених. "За" проголосували 238 нардепів.

Згідно з документом, межі районів встановлюються по зовнішньому кордону територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

Нагадавши, Рада кардинально перекроїла карту України, як зміниться життя.

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