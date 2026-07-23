В Одеській області передбачена грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій українців доступна у різному розмірі.

До Дня Незалежності України окремі категорії жителів Одеської області, в тому числі пенсіонери, отримають разову грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

Виплати традиційно передбачені для ветеранів війни, осіб, які постраждали від нацистських переслідувань, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також інших громадян, які мають право на державну соціальну підтримку.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, порядок надання одноразової допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року. Розмір виплати визначається залежно від категорії отримувача.

Так, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гетто й інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю, виплатять:

особам з інвалідністю I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

Таку ж суму — 3 100 гривень — отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Одноразову грошову допомогу в Одеській області у 1 000 гривень призначено:

учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання;

дітям, народженим у місцях примусового утримання їхніх батьків.

Виплату у розмірі 650 грн отримають члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родини полеглих Захисників і Захисниць України, а також дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, якщо вони не одружилися повторно.

Крім того, 450 грн передбачено для учасників війни, колишніх в'язнів концтаборів і гетто, громадян, яких під час Другої світової війни примусово вивозили на роботи, а також дітей партизанів, підпільників та інших учасників антинацистського руху опору.

У Пенсійному фонді наголосили, що пенсіонерам Одеської області, які мають право на цю допомогу, кошти буде автоматично нараховано у серпні разом із пенсією. Додатково звертатися до ПФУ для оформлення виплати не потрібно.

Військовослужбовцям одноразову допомогу перерахують за місцем проходження служби. Фінансування здійснюватиметься через військові частини або інших роботодавців після подання відповідних документів до Пенсійного фонду.

Водночас громадяни, які не отримують пенсію та не проходять військову службу, повинні самостійно подати заяву на призначення виплати. Це можна зробити особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі, надіслати документи поштою чи скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ, підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом.

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