Для участі у програмі грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області відкрили онлайн-анкету.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області доступна лише окремим категоріям українців, які відповідають визначеним умовам програми, пише Politeka.net.

Подати заявку на отримання фінансової підтримки можуть громадяни, які постраждали внаслідок війни, втратили джерела доходу або потребують коштів для відновлення власної справи.

Благодійна організація «Щедрик» у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист» та за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги. Максимальний розмір виплати в межах програми становить майже 32 тисячі гривень.

Фінансування надається в рамках проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику», головною метою якого є підтримка українських родин, що постраждали через повномасштабну війну. Ініціатива покликана допомогти домогосподарствам відновити втрачені джерела заробітку, започаткувати власну справу або розширити вже існуючу діяльність, щоб забезпечити стабільний дохід у майбутньому.

Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, інструментів, матеріалів, сировини чи інших необхідних ресурсів для розвитку позафермерської підприємницької діяльності. Програма орієнтована на родини, які вже забезпечили свої першочергові потреби, однак потребують фінансової підтримки для економічного відновлення.

Скористатися можливістю можуть українці, які відповідають хоча б одному з установлених критеріїв. Зокрема, заявку мають право подати громадяни, які протягом останніх шести місяців були евакуйовані або вимушено переїхали з тимчасово окупованих територій, прифронтових громад чи зон активних бойових дій і отримали статус внутрішньо переміщеної особи або підлягали обов'язковій евакуації.

Крім того, на участь у програмі можуть розраховувати сім'ї, у яких за останні 45 днів хтось із членів родини отримав поранення внаслідок російських обстрілів або загинув. Також допомогу можуть надати домогосподарствам, які через бойові дії втратили житло, зазнали пошкодження власного бізнесу або були змушені припинити самозайняту діяльність через руйнування чи інші наслідки війни.

Організатори наголошують, що програма насамперед призначена для людей, які мають чіткий намір відновити економічну незалежність. Саме тому перевага надається заявникам із готовою бізнес-ідеєю або планом відновлення власної справи, що дозволить забезпечити стабільний дохід у майбутньому.

Для участі у програмі грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області необхідно заповнити онлайн-анкету. Під час оформлення заявки претенденти зможуть ознайомитися з переліком громад, у яких реалізується проєкт, а також дізнатися, які види підприємницької діяльності підпадають під умови фінансування.

Максимальна сума виплати становить 31 900 гривень. Водночас організатори звертають увагу, що подання анкети саме по собі не гарантує отримання коштів.

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