Бійці десантно-штурмових військ України та Великої Британії спільно виконують завдання під час навчань "Об'єднані зусилля-2020"
Згідно з даними агентства Sky News, Британські десантники вже й не пам'ятають, коли було виконано таку кількість парашутного десантування, як в ході цих навчань, передає інтернет-видання "Лінія оборони".
Крім того, були опубліковані вражаючі фото зі спільних навчань, де видно, як британські десантники висадилися під Кримом.
Також стало відомо, що у навчаннях беруть участь не тільки десантники 16 десантно-штурмової бригади Збройних сил Великобританії, а й спеціальних підрозділів Pathfinders і SAS. Це елітні підрозділи, які не "світяться" без причини.
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Пояснюючи мету навчань, британський офіцер вказав на те, що дії РФ стають все більш агресивними і очевидно, несуть загрозу вже не тільки для України і тому, в першу чергу, це сигнал Москві про те, що в разі агресії, яка цілком ймовірна на тлі їх масштабних навчань біля кордонів України, Британія здатна швидко перекинути війська, які забезпечать підхід більших сил у найкоротший час.
Також у статті сказано, що сама суть підрозділів, що беруть участь у навчаннях, носить наступальний характер. І Москві послали ще один сигнал про те, що світова спільнота не визнала анексії Криму і в разі чого, статус-кво може бути відновлений і силовим шляхом, адже війська готові до будь-якого результату і можуть дати відповідь окупантам.
Крім того, автори статті звертають увагу на те, що Рф є безумовним окупантом Криму і її війська знаходяться на чужій території, а тому – застосування сили для вигнання окупанта – законно з усіх точок зору і не може розцінюватися як агресія.
Тому нічого не заважає Україні зробити зворотний хід і забрати те, що належить їй.
Нагадаємо, одеситів сполошила військова авіація НАТО над містом.
Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.