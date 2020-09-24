Учасниця форуму УПЦ МП в Донецькій області українських військових звинуватила в мародерстві при звільненні Донбасу
З такими злочинними заявами в дусі кремлівських пропагандистів виступила одна зі спікерів, заявивши, що ЗСУ "звільнили їх від усього".
На антиукраїнський виступ звернув увагу офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан( Штірліц), опублікувавши відповідний пост у Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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"Ми всі говоримо, що нас звільнили від усього. Мені було, знаєте, дуже "прикро", українською сказати, дивитися: коли звільнявся будинок, туди заходив український солдат і виносили все",- заявила жінка.
Вона стверджує, що на шевроні військового нібито бачила напис "рабовласник". Жінка додала, що хоче миру, а також повернутися в свій будинок, "якого її позбавили".
"Якщо так подобається нас звільняти, або, як вони кажуть, звільняти Україну, нехай кожен зайде в свій, свій будинок, вириє окоп, сяде з автоматом і звільняє нашу Україну. Дайте мені жити в своєму будинку. Я нікого не чіпала, ми ні з ким не воювали. Ми тільки хочемо миру", - резюмувала прихожанка в дусі пропаганди"русского мира".
У свою чергу, Анатолій Штефан звернув увагу на те, що на форумі ніхто не говорив про російську агресію на Донбасі, навіть навпаки, висловлювалася думка, що там немає російських військ. Звучали заклики, які дискредитують бійців ЗСУ і що найнеприємніше - це не окупована територія.
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