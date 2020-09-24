Лікарі в Києві відмовилися їхати на виклик до дитини, яка була хвора на китайський вірус

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook мама хлопчика Оксана Смола стан її 4-річного сина погіршився під час лікування вдома і вона почала викликати лікарів, але ніхто не захотів до неї їхати.

Вона також повідомила, що у її старшого сина проявилися симптоми два тижні тому – спершу просто піднялася температура.

На другий день у хлопчика почав боліти живіт, температура трималася вище 37 градусів. Однак, він лікувався вдома. В результаті у свекра жінки виявили китайський вірус, дитині також зробили тест і він виявився позитивним.

"З перших днів я повідомила педіатра, що у дитини температура і не могла б вона до нас прийти послухати і подивитися. Але попередила, що у свекра виявили "корону". Педіатр сказала, що якщо прийде до нас, то повинна піти на самоізоляцію на 2 тижні. Ми ж прийти в поліклініку не можемо, тому що контактували з вірусним. Я вже і пропонувала вивести малюка на вулицю і щоб вона його подивилася на лавочці. Відповідь: ні",- написала вона.

Жінка зазначила, що хлопчикові на п'ятий день хвороби стало гірше, вони збивали йому температуру кожні чотири години. У дитини було червоне горло, шия розпухла і сильно болів живіт.

"Подзвонила в нашу дитячу поліклініку. Сказали, що черговий лікар не може оглянути дитину в пандемію і нам йти до них не можна. Мовляв, вирішуйте зі своїм педіатром. Відмовили і в приватній клініці. Жоден педіатр не захотів ні прийти, ні прийняти. Запропонували надіслати бригаду швидкої за 1900 грн. Вийшло замкнуте коло: до нас не йдуть, а ми не маємо права вийти з дому, тому що на самоізоляції", – обурилася мама хлопчика.

Вона додала, що синові довелося викликати "ковідну" швидку допомогу. Спершу його не госпіталізували, проте після аналізу крові, який довелося здавати через знайомих, поклали на стаціонар в інфекційне відділення. Дитина тиждень отримував крапельниці і антибіотики.

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