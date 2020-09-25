Україна може з часом повернути окупований Крим



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив заступник секретаря РНБО і генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі телеканалу "Дом"( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Він зазначив, що силовим методом Україна вирішити проблему поки не може, оскільки вести війну на два фронти загрожує людськими втратами.

За його словами, найдієвішим варіантом є тиск на РФ на міжнародному рівні.

"Завдання номер один - продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, піднімати питання щодо санкцій проти Російської Федерації, виводити Росію над цими санкціями на такий рівень, що питання стане - або вони віддадуть Крим, або вони залишаться "без штанів", умовно кажучи, і це головне", - заявив генерал.

Раніше народний артист Росії Юрій Назаров схвалив окупацію Криму.

За його словами, насправді це було "поверненням".

"Для мене повернення Криму - це просто неминучий акт справедливості. Рано чи пізно це повинно було статися. Я з гастролями двадцять років їздив до Криму, але чомусь зараз не говорять, які настрої завжди панували в Криму. Адже Крим ніколи не визнавав себе Україною, а весь час говорили - ми Автономна Республіка Крим", - упевнений актор.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.