Українська волонтерка Наталія Юсупова прокоментувала авіакатастрофу з літаком ЗСУ Ан-26

Нагадаємо, авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку. В результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.

На своїй сторінці у Facebook волонтер була обурена, що тільки після трагедії в Україні вирішили заборонити навчальні польоти літаків Ан-26 і їх аналогів.

"А раніше не можна було заборонити літати на цьому старому кориті або треба було, щоб загинуло стільки людей?? АН - 26 літаки, які виробляли до 1986 року?? А у нас все так, на нове грошей немає, латають старе поки не відбувається трагедія. Головне кричати: "Це ж ще в СРСР робили, воно все вічне"",- емоційно написала Юсупова.

Вона також зазначила, що все совкове залізо вже давно має бути викинуте, адже ніяке воно не вічне і відремонтоване погано.

"Угу, знаємо яке воно все вічне, тяп-ляп і відремонтували. Совкове залізо, давно має бути на звалищі", - написала вона.

При цьому її обурює, що деякі українці заявляють, що винен у катастрофі екіпаж, а не начальство, яке викидає гроші на нові летальні нові літаки незрозуміло куди.

"Зараз вже пишуть, що швидше за все екіпаж винен. Та ну і так ясно було, що винних серед начальства немає. В армії все так і відбувається, як щось трапляється, то винні, тільки рознощиці їжі і прості солдати, начальство в генеральських погонах не при справах. Мільярди гривень йдуть незрозуміло куди, залатали старе, нове тільки для показухи",- резюмувала Юсупова.

Нагадаємо, курсант, який дивом вижив, вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.