Дівчина одного із загиблих курсантів розповіла, що йому залишалось "налітати" ще всього чотири години

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію користувачки yevhenii_a в соцмережі.

Дівчина повідомила, що зовсім скоро її коханий мав піти у відпустку.

"Мій рідний і коханий, ти назавжди залишишся в моєму серці. Завдяки тобі я зрозуміла, що таке кохати і бути коханою. Коли я запитала, що буде, якщо раптом мене не стане, він відповів, що не зможе жити без мене. Як тепер жити мені?" - поділилась дівчина своїми переживаннями.

Вона також розповіла, що в день трагедії просила коханого приїхати.

"Як могли таке допустити, що загинули такі молоді хлопці. Йому залишалося налітати 4 години. Ось мала бути відпустка, а тепер його немає. Я не можу в це повірити. У день вильоту я попросила його приїхати, відпроситися, може відпустять. Але... якби я наполягла!" - написала дівчина.

Вона також поділилась, що пара вже навіть думала про одруження.

"А недавно він мені сказав, що хоче, щоб я була його дружиною. А тепер його немає. Ми дуже швидко поспішили зі знайомством з батьками, і я завжди запитувала, чого так швидко, він відповідав: "А чого чекати?". Він любив життя, любив сім'ю, любив свою справу, але його більше з нами немає. Я б все віддала, щоб повернути тебе", - написала дівчина.

Нагадаємо, курсант, який дивом вижив, вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.