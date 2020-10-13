Українці вже прищеплюються російською вакциною від "китайського" вірусу
Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив Заслужений лікар України Борис Тодуров під час ефіру на телеканалі "Україна24"( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Думаю, всі вакцини (від грипу - ред.) сьогодні привозять з-за кордону. Українських вакцин немає. Яким чином і наскільки вони сертифіковані і легальні - я не знаю. Російські вакцини зараз масово завозять (в Україну -ред.) і вакцинуються цілі сім'ї", - зазначив лікар, і підкреслив, що мова йде про вакцини від "китайського" вірусу.
Тодуров також підкреслив, що у російської вакцини є всі шанси стати дієвою, оскільки над нею працює " одна з найпотужніших вірусологічних і бактеріологічних шкіл в світі".
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За словами фахівця, на даний момент у світі немає дієвих ліків від вірусу.
Нагадаємо раніше народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив про можливість закупівлі Україною російської вакцини. Нардеп уточнив, що це його особиста позиція, яка відрізняється від думки офісу президента і МОЗ.
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