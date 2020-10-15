У Києві протягом останніх 9 місяців з лікарень звільнились понад 7 тисяч працівників

Як передає Politeka, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, за його словами, станом на сьогоднішній день Києві в лікарнях перебувають1797 пацієнтів з COVID-19, 405 з них - у важкому стані. Тільки за останні 9 місяців, як розповів Кличко, зі столичних медзакладів звільнилися понад 7 тисяч працівників.

"В стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1797 хворих коронавірусів. З них 33 дитини. 405 пацієнтів - у важкому стані. 571 хворий отримує кисневу підтримку. 19 - під апаратами ШВЛ. Ще 143 пацієнта знаходяться в лікарнях з підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медустановах лікують у 648 хворих ", - повідомив Кличко.

Також мер столиці розповів, що за час пандемії в Києві масово звільнялися працівники медзакладів.

"В цілому за 9 останніх місяців зі столичних медзакладів звільнилися понад 7 тисяч працівників. Майже половина з них - технічні працівники, не медики. Але, на жаль, є і відтік медичних кадрів. Причини звільнення медиків - різні. Однією з вагомих причин є і пандемія", - повідомив Кличко.

Станом на сьогоднішній день у столичних медустановах, за словами Кличка, є майже 7,5 тисячі вакансій, але випускники вузів не поспішають йти працювати в комунальні лікарні.

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