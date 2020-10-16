Жителі Керчі в окупованому Криму поскаржилися на життя



Як передає Politeka.net, відеозвернення місцевих підприємців до глави Кремля Володимира Путіна з'явилося в мережі (щоб подивитися доскрольте сторінку до кінця)



Підприємці поскаржилися на важкі умови життя на півострові після початку російської окупації.

Працівники місцевого ринку обурилися рішенням російської влади зобов'язати користуватися абсолютно всіх продавців місцевого ринку касовими апаратами, оскільки їх обслуговування стали непідйомними витратами.

"Ми згодні платити, якби ми відчували, що це дійсно хоч якось поліпшити стан нашої Батьківщини. Не покращить!",- обурилася жінка на відео.

Вона підкреслила, що пенсії і зарплати в Керчі дуже маленькі. При цьому людям не допоміг "диво-міст", на який так сподівалися місцеві жителі. Всі туристи їдуть повз Керчі і не заїжджають витрачати свої гроші в місто.

"Раз нас не чують місцеві влади, почуйте нас хоч ви, щоб люди повірили, що ми не просто викинуте з життя населення, яке нікого не цікавить", - емоційно заявила жінка.

Також ми повідомляли, що російський гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що зараз в Криму немає можливості створити технології опріснення води до питного стану, оскільки в промислових масштабах це просто обрушить енергосистему півострова.

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