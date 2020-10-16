Жителі анексованого Росією Криму скаржаться на те, що в аптеках продають підроблені ліки

Як передає Politeka.net, скріншоти опублікував користувач Twitter з ніком RoksolanaToday&КрымUA.

"У кримських аптеках до 80% фальсифікат, решта фуфломіцин будь дурниці стосується навіть цитрамона", - йдеться в підписі до знімків.

Як видно на опублікованих кадрах, ситуація на окупованому півострові дійсно не з кращих, оскільки жителі змушені звертатися до жителів Києва за допомогою.

"Шукаю кого-небудь, хто допоможе передати з Києва до Криму ліки для мами: метформін (діабет) і омепрозол (шлунок)", - повідомила кримчанка. Коментуючи прохання жінки, користувачі Мережі підтвердили, що українські ліки "ефективніше і чистіше" і викликають менше побічних ефектів, а деякі і прямо заявили, що "російські ліки гірше українських". Також ми повідомляли, що російський гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що зараз в Криму немає можливості створити технології опріснення води до питного стану, оскільки в промислових масштабах це просто обрушить енергосистему півострова. Нагадаємо, окупанти Росії довели Донбас до екокатастрофи, фото. Як повідомляла Politeka, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе. Також Politeka писала, що рекордна посуха залишила Крим без найбільшої річки, Лякаючі кадри













