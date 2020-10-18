У Харкові вимагають перейменувати "радянську" ковбасу
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Telegram-каналі "Декомунізація.Україна"
Активісти звернулися до Українського інституту національної пам'яті з приводу продукцію "Харківського м'ясокомбінату", яка називається "Радянська".
"У Харкові досі виробляють "радянську" ковбасу. УІНП звернувся до ТОВ "Харківський м'ясокомбінат" з рекомендацією замінити назву продукту", - йдеться в повідомленні.
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В Інституті національної пам'яті скаргу розглянули і прийняли рішення:
"Підприємству будуть направлені рекомендації щодо необхідності приведення згаданого маркування у відповідність до вимог чинного законодавства", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію 21 травня 2015 року.
Також ми повідомляли, що в Харкові пропонували перейменувати підприємство "Завод імені В.А. Малишева".
В Інституті закликали концерн знайти для заводу іншу назву, оскільки В'ячеслав Олександрович Малишев був радянським державним діячем, міністром і членом ЦК КПРС, а тому, відповідно до закону про декомунізацію, підприємства, вулиці і т.д не можуть бути названі його ім'ям.
Харків'яни таку ініціативу не оцінили:
"Скоро від НАШОГО Харкова нічого не залишиться. Чужі вулиці з невідомими назвами. Дуже шкода", "Задолбали перейменування. Аби було на що гроші списувати. Це наша історія. При тому все одно існують свої герої в кожному регіоні", - обурюються харків'яни .
Нагадаємо, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
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