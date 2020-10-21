Дівчина довго боролася за своє життя в реанімації

21-річна волонтер Інна Волкова померла через ускладнення, які спровокував китайський вірус

Інформацію про смерть дівчини підтвердили у Фундації регіональних ініціатив у Facebook, де дівчина працювала останнім часом.

За словами її колег, трагедія сталася вчора, 20 жовтня.

Китайський вірус спровокував у дівчини пневмонію і рідкісне аутоімунне захворювання - синдром Гієнна-Барре. Це хвороба, коли імунна система людини сама вражає власні периферійні нерви і призводить до повного паралічу.

"Наша Інна Волкова померла. Інна була громадським діячем, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала і оберігала неймовірну кількість людей. 20 жовтня зупинилося велике любляче серце неймовірної дівчини", – написали її колеги в Facebook і додали, що останні два тижні Інна Волкова боролася за життя у відділенні інтенсивної терапії та реанімації, але її серце все одно зупинилося.

Трагедію з 21-річною волонтером прокоментував журналіст Айдер Муждабаєв.

"Я плачу, тільки що побачив. Господи, за що... Інночка... Світла людина. Ми всього кілька разів бачилися, хлопці записали зі мною інтерв'ю з журналістики для молодих колег. Вона така добра, патріотична, ніжна... Вічна пам'ять, ненавиджу цей чортів світ, де таке можливо. Мої найглибші співчуття рідним і близьким. Серце розривається, просто морок", - написав журналіст у своєму Особистому Facebook.

"Вічна пам'ять"," світла пам'ять світлій людині"," яке горе, щирі співчуття"," дуже сумно, адже хвороба забрала світлої і щирої людини", " молода дівчина, дуже шкода...., співчуття всім рідним і близьким", "Боже, така молода ще", - відреагували на фатальні новини прості українці.

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