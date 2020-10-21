Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет висловився про жителів Донбасу
Зокрема, він заявив, що жителі Донбасу страждають через війну тому, що вони частково винні.
Таку заяву 91-річний Патріарх зробив у вівторок, 20 жовтня в ефірі телеканалу " Україна 24".
Він додав, що на Донбасі є невинні жителі, які страждають. Але більшість з них самі винні, що страждають.
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"Сказати, що вони не винні, не можна, якщо б вони не були винні-не страждали б. Тому вони і страждають від битви, що винні. Але не всі. Йов був невинний, але страждав. Так і на Донбасі - є невинні, які страждають. У чому вина тих, хто винен? У тому, що вони відступили від Бога, не вірили, а по-друге, вони почали ось цю боротьбу з усією Україною", – сказав Філарет.
Також раніше повідомлялося, що патріарх ПЦУ Філарет висловився про Донбас, при цьому він не проти, щоб росіяни жили там.
За його словами, припинення вогню на Донбасі – це не капітуляція, а потрібний етап для відновлення справедливого миру, за яким повинні послідувати звільнення від російських військ і проведення виборів за законами України. Крім того, він додав, що вважає росіян братами і не проти, щоб вони жили на Донбасі.
Нагадаємо, що патріарх Кирило видав світу молитву від коронавіруса: «Так і переможемо, інших варіантів немає!».
Як Politeka писала, Філарет назвав причину появи коронавіруса у світі.
Також Politeka повідомляла, що Філарет відреагував на жорстке рішення Єпіфанія.