У США помер легендарний український лікар-радіолог і меценат Юрій Сас-Подлуський

Про це у Facebook повідомив український журналіст і дослідник історії Вахтанг Кіпіані.

Як розповів Кіпіані, свого часу Юрій Сас-Подлуський врятував сотні людей і викупив на європейських аукціонах десятки неоціненних речей. Зокрема, йдеться про реліквії митрополита Андрея Шептицького. Їх він передав на зберігання в Ukrainian National Museum.

"У Чикаго помер Юрій Сас-Подлуський-лікар і меценат, який викупив на європейських аукціонах десятки безцінних речей, зокрема-реліквії митрополита Андрея Шептицького, і передав на зберігання в музей", - написав Кіпіані.

Співчуття з приводу смерті лікаря-мецената висловила і куратор Українського музею в Чикаго Марія Клімчак. На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, що втратила друга, з яким вони дружили 20 років.

"У калейдоскопі чиказьких подій його життя-лікарська практика-надавав допомогу всім, лікував і викладав, тримаючи руку на пульсі історії: колекціонував, вивчав, записував, щоб все передати музею, як частину збереженої ним історії та культури України. Про таких, як він, кажуть-подаровані Богом, бо народжуються один раз на століття! Спочивай з миром, дорогий пане Юрію! Ми завжди будемо вас пам'ятати. Вічна пам'ять!"- підкреслила Клімчак.

Доктор Юрій Сас-Подлуський першим в 60-х роках минулого століття для американського журналу "The Medal Collector" написав про найважливіші події епохи визвольної боротьби за незалежність. Завдяки йому в журналі було засновано розділ"Нагороди України".

За меценатську діяльність Сас-Підлуський нагороджений грамотою від Блаженнішого Святослава, глави Української Греко-Католицької Церкви.

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