На Полтавщині 16-річний школяр Ярослав Пісоцький самостійно вирішив проблему зі сміттям у двох селах

Як передає Politeka.net, історію хлопця розповіли у Facebook-спільноті "Шо там?".

Місцеві депутати багато років ігнорували плачевну ситуацію з відходами в населеному пункті. Ярослав регулярно звертався до місцевої влади з пропозицією допомогу, але завжди отримував відмову. Він навіть зумів зібрати 150 підписів жителів села, які підтримали його ідею, але депутати вперто ігнорували хлопця.

Тоді Ярослав вирішив виготовляти сміттєві баки для відходів різних видів самостійно.

Фінансово його підтримують батьки та односельці.

Юний умілець придумав навіть свою програму по сортуванню сміття.

Українці гідно оцінили таку завзятість і бажання змінити на краще свою рідну землю.

"Ось нахрена ті депутати потрібні якщо в себе порядку не хочуть","Люди набагато розумніші за своїх "обранців".", "З такою молоддю майбутнє! Молодчина!", "Людина думає про майбутнє", - писали в мережі.







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