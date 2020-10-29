В Україні слід ввести заборону на всі масові заходи і бажано закрити метро і зупинити громадський транспорт

Таку думку озвучила експерт з питань імунології та вірусології Світлана Доан в інтерв'ю "Обозревателю".

За її словами, в ситуації, що склалася з епідемією країні потрібно переходити до радикальних заходів.

"З епідеміологічної точки зору зараз назріла ситуація, коли треба проводити якісь ізоляційні, розмежувальні заходи - заборона на всі масові заходи, однозначно школи відправити на карантин", – зазначила експерт.

Також Доан підкреслила, що відповідні заходи вживати необхідно, попри економічну ситуацію в країні.

"Наскільки жорстко, чи варто відразу закривати метро, зупиняти громадський транспорт - не можу сказати. Звичайно, було б добре на все це вплинути, але ми розуміємо, що бізнес є бізнес, робота є робота, і ми не знаємо, наскільки це буде здійсненно", – зауважила медик.

Лікар також зазначила, в Україні існують кілька проблем - відсутність відповідальності за порушення режиму карантину і самоізоляції і відсутність кадрового потенціалу, який міг би визначати контактних і спостерігати за ними.

Нагадаємо, станом на ранок, 29 жовтня, в Україні підтвердили 7 342 нових випадків зараження вірусом. З початку пандемії заразилися вже 370 417 осіб.

Влада також закликає ввести більш жорсткий карантин на тлі нового спалаху захворюваності. Як запевняють вірусологи, для стримування хвороби потрібно заборонити масові заходи і зупинити метрополітен.

Нагадаємо, МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони.

Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть різко змінити систему штрафів, що буде з грошима українців.

Також Politeka писала, що українців попередили про жорсткі штрафи за авто, як не потрапити на гроші