Ті, хто шість років тому активно кликав на Донбас "руський мир", починають повільно, але болісно прозрівати

Про чергову "просвітлену" розповів у своєму телеграм-каналі блогер Вільнодумець, передає Politeka.net.

46-річна Валентина з Макіївки, кілька років пропрацювавши на півночі РФ, буквально перед окупацією повернулася додому, а як тільки "зелені чоловічки" захопили Крим, відразу ж кинулася туди за новим життям.

У жінки залишилася рідня в Покровську, куди вона часто дзвонила і закликала не терпіти "бандерівську владу", не думати про Європу, а брататися тільки з Росією, тому що "це наші брати".

Однак, поживши деякий час на окупованому півострові, Валентина стала свідком того, як нові господарі швиденько позбавили звичних радощів життя, а відсутність води остаточно добила.

Вона повернулася в Макіївку і була буквально в шоці від того, що побачила в рідному місті. Тут, як відомо, бойових дій не було, а значить, все, що сталося з населеним пунктом, – заслуга "братів".

"Сволота, що ви зробили з промисловим містом? Нічого не працює. Як людям жити? Куди людям взагалі діватися?"– дивувалася вона. На всі питання місцеві жителі заперечити не могли, оскільки вже звикли до такого стану справ. Також ніхто не зміг їй пояснити, а де " бандерівці і ЗСУ?":

"Вони тут були чи ні? Хто тут все розвалив? Макіївка взагалі-то не на лінії фронту. Значить, місто в цей стан перетворив руський мир?".

Після того, як жінка залишилася без грошей і без роботи, раптово згадала про українських родичів. Вона знову почала надзвонювати в Покровськ, розповідати про важке життя і про те, що в напіврозбитому будинку потрібен ремонт, тому що зиму не переживе.

Після того, як ті зглянулися над Валентиною і допомогли грошима, вона смогда поставити нові вікна, купити їжі і навіть якийсь одяг.

"А зовсім недавно подзвонила родичам в Покровськ і повідомила, що якби був вільний виїзд з ДНР, то вона б поїхала до тітки в село під Покровськом. "У вас там і спокійно, і продукти натуральні, і роботу можна знайти, і комендантської години немає, і поїхати можна, куди хочеш. А чого тут микатися? Заради чого?" А коли родичі запитали її: "А що ж ти нам говорила, коли була в Криму? Вона відповіла: "Та то я погана була. Мізки затуманились. Ви мене вибачте", – пише автор.

За його словами, такі випадки – не поодинокі, а процес просвітлення почався вже давно. Все більше людей, які не брали участь у злочинах "ДНР", хочуть назавжди виїхати з Донбасу.

"Безперспективність псевдоутворення під назвою "ДНР", яке гордо іменує себе державою, очевидна. І можна тільки поспівчувати тим, хто піддався на пропаганду руського миру, перейнявся скріпними ідеями і продовжує тупо вірити: "ну колись же Росія нас забере? Вони ж обіцяли?" – підсумував вільнодумець.

Нагадаємо, у "ДНР" наплювали на лікарів під час епідемії.

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