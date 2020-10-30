Як вважаєте, чи правильно розподіляються кошти з Фонду боротьби з вірусом?

Політолог Сергій Таран оцінив спрямування 100 млн гривень з "ковідного" фонду на кіно

Як передає Politeka.net, думками з приводу рішення Кабміну він поділився на своїй сторінці в Facebook.

"Кабмін дозволив використовувати бюджетні кошти з COVID-фонду на виробництво телесеріалів. Тобто коли в лікарнях пацієнтам не вистачатиме кисню, або коли вони з пневмонією тижнями чекатимуть результатів тестів у державних лікарнях, їм показуватимуть нові серії "Сватів" чи пригод Голобородька. Це в поданні Зе-влади дуже "патріотично"", - зазначив політолог.

За його словами, таке рішення Кабміну є цинічним в умовах епідемії в Україні.

"Найбільший цинізм полягає в тому, що відповідно до постанови серіали на кошти COVID-фонду повинні бути відзняті «на патріотичну тематику»", - підсумував Таран.

Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін схвалив проект постанови, який дозволяє використовувати бюджетні кошти з Фонду боротьби з COVID-19, не тільки для покриття витрат на виробництво всього телевізійного серіалу, але і для підтримки реалізації окремих періодів.

Зазначимо, що згідно з рішенням уряду, гроші з фонду направляють на допомогу громадянам, в тому числі похилого віку, в зв'язку з негативними наслідками поширення на території України вірусу; на одноразову допомогу членам сімей працівників закладів охорони здоров'я, які загинули від COVID-19; інші заходи, спрямовані на боротьбу зі спалахом інфекції.

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