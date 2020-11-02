Вселенський Патріарх Варфоломій зробив несподівану заяву про єдину церкву в Україні

На його думку, ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою в Україні. Він пояснив, що ієрархи УПЦ МП (РПЦ в Україні-прим.ред.) вже не є місцевими правлячими єпископами і втратили свою владу.

Про це патріарх повідомив у листі до редакторів видання Сerkvarium.

"Нова автокефальна церква України є єдиною канонічною православною церквою на території Української держави, і Блаженніший митрополит Київський і всієї України повинен бути визнаний її канонічним предстоятелем", - заявив Варфоломій.

Патріарх нагадав, що Об'єднавчий Собор українських церков у грудні 2019 року обрав митрополита Епіфанія канонічним митрополитом Київським і всієї України і прийняв Статут Церкви України.

У листі Варфоломія вказується, що, згідно з канонічним принципом територіальності, "який є невід'ємним і постійним фактом православної еклезіології", жодна інша церква не може бути присутня в межах юрисдикції Церкви України.

"Тим не менш, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією та УПЦ МП не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, що знаходяться (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 і Нікейського собору, сподіваючись, що волею Божою, вони незабаром об'єднаються з Помісною Церквою", – повідомив Патріарх.

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