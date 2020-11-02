Вселенский патриарх Варфоломей сделал неожиданное заявление о единственной церкви в Украине

По его мнению, ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине. Он пояснил, что иерархи УПЦ МП (РПЦ в Украине - прим.ред.) уже не являются местными правящими епископами и потеряли свою власть.

Об этом патриарх сообщил в письме к редакторам издания Сerkvarium.

"Новая автокефальная церковь Украины является единственной канонической православной церковью на территории Украинского государства, и Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины должен быть признан ее каноническим предстоятелем", – заявил Варфоломей.

Патриарх напомнил, что Объединительный Собор украинских церквей в декабре 2019 года избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины и принял Устав Церкви Украины.

В письме Варфоломея указывается, что, согласно каноническому принципу территориальности, "который является неотъемлемым и постоянным фактом православной экклезиологии", ни одна другая Церковь не может присутствовать в пределах юрисдикции Церкви Украины.

"Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией и УПЦ МП не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью", – сообщил патриарх.

Напомним, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса: «Так и победим, других вариантов нет!».

Как Politeka писала, что Филарет назвал причину появления коронавируса в мире.

Также Politeka сообщала, что Филарет отреагировал на жесткое решение Епифания.