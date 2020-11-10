Це вже виходити за рамки здорового глузду

Українці повинні бути готові до чергового підвищення розцінок на газ

Такий прогноз озвучив експерт Дмитро Марунич.





За його словами, в окремих населених пунктах ціна на газ може вийти на рівень близько 9 гривень за кубометр.

"Це вже перевищує рівень минулого опалювального сезону. При збереженні поточних тенденцій такий сценарій цілком вірогідний в найближчі місяці", - заявив експерт в коментарі журналістам.



Українці вже були не здивовані таким прогнозом, а можливі цифри в платіжках викликали у них тільки злість.

"Хлопці! Апетити у Вас ростуть не по днях, а по годинах! Пора зупиниться!", "Коли ви вже понажираетесь? Скільки можна знущатися? Горіти вам в пеклі бо народ вас проклинати", " Правильно, чиновники поповнюють свої кишені за наш рахунок, хотіла б знати, куди дивиться наш президент???", "Кажуть що Путін ворог, окупант. А це вже свої готові шкуру знімати з народу, аби грошей собі побільше. Це не вороги?",- писали в мережі.