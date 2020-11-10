Українці повинні бути готові до чергового підвищення розцінок на газ

Такий прогноз озвучив експерт Дмитро Марунич.

За його словами, в окремих населених пунктах ціна на газ може вийти на рівень близько 9 гривень за кубометр.
"Це вже перевищує рівень минулого опалювального сезону. При збереженні поточних тенденцій такий сценарій цілком вірогідний в найближчі місяці", - заявив експерт в коментарі журналістам.

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Українці вже були не здивовані таким прогнозом, а можливі цифри в платіжках викликали у них тільки злість.
"Хлопці! Апетити у Вас ростуть не по днях, а по годинах! Пора зупиниться!", "Коли ви вже понажираетесь? Скільки можна знущатися? Горіти вам в пеклі бо народ вас проклинати", " Правильно, чиновники поповнюють свої кишені за наш рахунок, хотіла б знати, куди дивиться наш президент???", "Кажуть що Путін ворог, окупант. А це вже свої готові шкуру знімати з народу, аби грошей собі побільше. Це не вороги?",- писали в мережі.

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Нагадаємо, ціна газ у листопаді знову пішли вгору.

"Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.

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Також варто відзначити, що Україна накопичила 28,3 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, що є абсолютним рекордом за останнє десятиліття.

У "Нафтогазі" запевнили, що такі запаси дадуть можливість безперебійно пройти опалювальний сезон.

Нагадаємо, Тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки

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