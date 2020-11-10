Українці повинні бути готові до чергового підвищення розцінок на газ
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Нагадаємо, ціна газ у листопаді знову пішли вгору.
"Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб.м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.
Також варто відзначити, що Україна накопичила 28,3 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, що є абсолютним рекордом за останнє десятиліття.
У "Нафтогазі" запевнили, що такі запаси дадуть можливість безперебійно пройти опалювальний сезон.
Нагадаємо, Тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки
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