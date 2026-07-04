Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пов'язане із загальним зростанням операційних витрат у сфері поводження з побутовими відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксували у Жмеринській громаді після затвердження нової вартості послуг із вивезення побутових відходів, які надає ПП «БРАВІС», повідомляє видання Politeka.

Виконавчий комітет ухвалив рішення після аналізу економічних показників підприємства. Перегляд пояснили збільшенням витрат, що впливають на формування кінцевої ціни для споживачів.

Серед основних причин називають подорожчання пального на 38,2%, зростання земельного податку на 17,7%, орендної плати за державні ділянки — на 21,5%, а також збільшення вартості оренди спеціалізованої техніки на 50%. Крім цього, врахували підвищення екологічного збору на 13,6% та мінімальної заробітної плати на 8,1%.

Також на розрахунки вплинула зміна графіків збору побутових відходів, що позначилося на структурі нарахувань.

Оновлені розцінки передбачають різні ставки залежно від типу житла. Для мешканців приватного сектору щомісячний платіж становитиме 56,94 гривні на одну особу, а для жителів багатоквартирних будинків — 55,82 гривні.

У громаді зазначають, що Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пов'язане із загальним зростанням операційних витрат у сфері поводження з побутовими відходами та необхідністю оновлення економічно обґрунтованих розрахунків.

Також варто зауважити, що нові тарифи вже набрали чинності після офіційного затвердження рішення. Подальша вартість послуг залежатиме від цін на паливо, економічної ситуації та майбутніх рішень органів місцевого самоврядування.

Джерело: zhgazeta

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