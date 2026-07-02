У компанії-операторі енергомереж попереджають про графіки відключення світла у Черкаській області на 3 липня.

Жителів Черкаської області попереджають про запровадження планових графіків відключення світла, які діятимуть 3 липня, повідомляє Politeka.net.

У компанії-операторі енергомереж зазначають, що графіки відключення світла у Черкаській області на 3 липня є частиною планових ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах інфраструктури. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання, стабілізацію роботи мереж і попередження можливих аварійних ситуацій.

У «Черкасиобленерго» повідомили, що 3 липня у селі Золотоношка з 08:00 до 17:00 триватимуть планові роботи, у зв’язку з чим буде тимчасово обмежено електропостачання на значній кількості вулиць. Під відключення потраплять, зокрема, вулиці:

І. Лисенка 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 4, 6, 8, 101, 50, 89, 95, 97, 40, 42, 52, 69, 75, 77, 81, 83, 85, 37, 41, 47, 49, 53, 63, 65

Коцюбинського 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4

Миру 15, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Т. Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 123

Окремо повідомляється, що планові відключення цього ж дня триватимуть і в селі Мировичі. Тут електропостачання буде обмежене з 09:00 до 13:00. Знеструмлення торкнуться широкого переліку вулиць:

Т. Шевченка 10, 14, 19, 20, 21, 21а, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 3а, 4, 42, 43, 44, 9, 1, 12, 13, 2, 20, 27, 32, 44, 48

Семенівська 8, 19

З 12:00 – 15:00 години також не буде електрики в селі Мировичі, проте за адресами:

Садова 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22а, 23, 3, 3а, 4, 6, 8, 9

Зоряна 10, 11, 12, 13, 13а, 16, 17, 18, 20, 23, 23а, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 4, 9

Миру 3

Крім того, у селі Драбів 3 липня також заплановані ремонтні роботи на електромережах. У період із 08:00 до 17:00 без електропостачання тимчасово залишаться мешканці за адресами:

Паркова 114

Набережна 2/10

Володимирська 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200.

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