Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти як у сільських громадах, так і в обласному центрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне одразу в кількох громадах, де власники приватних будинків готові тимчасово прийняти людей, які були змушені залишити свої домівки, передає видання Politeka.

Один із варіантів розташований у селі Потоки Жмеринського району. Там пропонують простору садибу з чотирма кімнатами, розраховану приблизно на п'ятьох мешканців. Будинок збудували у 1987 році. Він обладнаний пічним опаленням, має криницю, господарські споруди, погріб, город і фруктовий сад. Водночас централізоване водопостачання та газопостачання відсутні. Господарі просять майбутніх мешканців дбайливо ставитися до майна та підтримувати порядок.

Ще одна пропозиція доступна у Вінниці. Житло підготували для жінки з дитиною, а заселитися можна без додаткових витрат на облаштування.

Також переселенцям пропонують оселю у селі Гонорівка Ямпільського району. Родина з дітьми може отримати будинок із чотирма кімнатами, пічним опаленням, водопостачанням, гаражем і земельною ділянкою площею близько 30 соток. Санвузол розташований на подвір'ї.

Таким чином, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти як у сільських громадах, так і в обласному центрі. Умови проживання відрізняються залежно від конкретної адреси, тому перед переїздом варто уточнювати всі деталі.

Варто зауважити, що перелік доступних пропозицій регулярно оновлюється. Переселенцям рекомендують стежити за новими оголошеннями та заздалегідь зв'язуватися з власниками, щоб дізнатися про актуальні умови заселення.

Джерело: Допомагай

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